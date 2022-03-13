شكرا لقرائتكم خبر عن فرار 100 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
شهدت الـ 24 ساعة الأخيرة فرار نحو 100 ألف لاجئ من القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين على بدء الغزو الروسي.
وأحصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 2.6 مليون لاجئا من أوكرانيا على موقعها الإلكتروني المخصص لهذه المسألة حتى الساعة 11,00 ت غ. ويزيد هذا العدد بـ 100,733 شخصا عن الحصيلة السابقة من أمس السبت.
ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن أربعة ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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