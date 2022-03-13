بريطانيا: روسيا تدفع ثمناً باهظاً في أوكرانيا

13 مارس , 2022
لندن: أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تدفع ثمناً باهظاً عن كل تقدمٍ لها في أوكرانيا، في ظل المقاومة القوية التي تبديها القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في التقييم أن القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد بينما تتقدم من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.
وأضاف أن "القوات الروسية المتقدمة من القرم تحاول تطويق ميكولايف جنوب أوكرانيا مع عزمها التحرك غربا باتجاه أوديسا".
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