مسؤول أميركي: الصواريخ التي استهدفت أربيل أطلقت من إيران

أربيل: قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إن الصواريخ الباليستية التي استهدفت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، أُطلقت من من إيران.

ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته مزيدا من المعلومات.

وكان مسؤولون أكراد أعلنوا في وقت سابق أن 12 صاروخا باليستيا أطلقت «من خارج العراق» سقطت على أربيل لكنهم أضافوا أنه لم تقع أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الواقعة بأنها «هجوم شائن» لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشأت التابعة للحكومة الأميركية في أربيل.

وتعرضت القوات الأميركية المتمركزة في مجمع مطار أربيل الدولي في السابق لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ألقى مسؤولون أمريكيون بالمسؤولية فيها على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، لكن لم تقع مثل هذه الهجمات منذ عدة أشهر.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها القوات الأميركية لهجمات بصواريخ باليستية في يناير (كانون الثاني) 2020 وذلك في رد إيراني على قيام الولايات المتحدة بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يسقط أي عسكري أميركي قتيل في هجوم 2020 لكن كثيرين عانوا من إصابات في الرأس.