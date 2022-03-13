انت الان تتابع خبر المرور العامة تعلن رفع كتل كونكريتية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن رفع كتل كونكريتية في بغداد.