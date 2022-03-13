انت الان تتابع خبر المرور العامة تعلن رفع كتل كونكريتية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن رفع كتل كونكريتية في بغداد.
وقالت المرور في بيان، إنه "بالتنسيق والتعاون بين مديرية المرور العامة وقيادة عمليات بغداد تم رفع جميع الكتل الكونكريتية من الازقة في جانب الكرخ- البياع م.817 وكذلك رفع بعض السيطرات واستبدالها بمرابطات فعالة على جانب الطرق".
وأضاف "كذلك رفع سيطرة علي اللامي الكائنة على طريق الممتد من جسر المثنى باتجاه جسر الدوار وجعلها مرابطة أيضا".