مقتل امرأة في حافلة لاجئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحطمت حافلة تقل نحو 20 لاجئا من أوكرانيا على طريق سريع في إيطاليا، مما أدى لمقتل امرأة.

وذكرت الشرطة أن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع «إيه 14»، بالقرب من منطقة «تشيسينا»، الواقعة بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي، لأسباب غير واضحة مبدئيا، وانقلبت على جانبها.

والضحية هي امرأة (32 عاما) من أوكرانيا، التي حوصرت على متن الحافلة ولقيت حتفها متأثرة بإصاباتها، وأصيب خمسة ركاب آخرين، بإصابات غير خطيرة، طبقا لما ذكرته الشرطة، وهناك أطفال بين الركاب الـ20.

بريطانيا تلوح بسجن الجنود الروس

تعهد الادعاء العام في بريطانيا بسجن الجنود الروس الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس.

وأكدت سويلا بريفرمان، التي تتولى منصب المدعي العام في بريطانيا، في تقرير كتبته بصحيفة «صنداي تلجراف»، على ضرورة جمع الأدلة على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا الآن.

وأضافت أنها وقعت على بيان مشترك مع المدعي العام في أوكرانيا، إيرينا فينيديكتوفا، من أجل إعادة التأكيد على دعم الحكومة البريطانية «لمحاسبة روسيا على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الأوكرانية».

35 قتيلا في هجوم على قاعدة أوكرانية

قتل 35 شخصا على الأقل في هجوم روسي على قاعدة تدريب عسكرية، قرب مدينة لفيف، القريبة من الحدود البولندية، طبقا لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة.

وقال مكسيم كوزيتسكي، حاكم مدينة لفيف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المستشفيات تعالج 134 شخصا، تعرضوا لإصابات.

وأضاف أنه تم إخماد جميع الحرائق بالموقع أمس، ويقيم المسؤولون الآن حجم الأضرار.

الناتو: روسيا تشن هجمات كيماوية

توقع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) احتدام القتال وتفاقم المأساة الإنسانية في أوكرانيا خلال الأيام القادمة.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرج «علينا أن نظل منتبهين، من المحتمل أن تكون روسيا نفسها تخطط لعمليات بأسلحة كيماوية»، وشدد على أن هذا سيكون جريمة حرب.