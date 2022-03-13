شكرا لقرائتكم خبر فزعة سعودية لإزالة آثار عاصفة سقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسلم المركز 27 طنا و927 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,566 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
وكان المركز وقع أمس الأول اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة باليمن، يستفيد منها 33.235 فردا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر فزعة سعودية لإزالة آثار عاصفة سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.