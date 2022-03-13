فزعة سعودية لإزالة آثار عاصفة سقطرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس لإزالة آثار العاصفة التي ضربت محافظة سقطرى اليمنية، وقدم مساعدات إيوائية طارئة للأسر المتضررة في مديرية حديبو، شملت 60 خيمة، بمستلزماتها الإيوائية، استفاد منها 360 فردا، بعد الأجواء العاصفة التي شهدتها المحافظة.

وسلم المركز 27 طنا و927 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,566 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وكان المركز وقع أمس الأول اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة باليمن، يستفيد منها 33.235 فردا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.