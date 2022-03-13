شكرا لقرائتكم خبر تونس تبدأ إصلاحات عاجلة للقضاء على فساد الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يخوض الرئيس التونسي قيس سعيد حربا شعواء للقضاء على تركة الفساد التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة، أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن ما تواجهه بلادها من تحديات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقي، تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويعطي الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء.

وقالت خلال افتتاح أعمال ندوة «الولاة» المحافظين بالعاصمة التونسية أمس «إنّ الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد، تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحد من البيروقراطية ورقمنة الإدارة إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرّية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة ودفع التصدير.

وأضافت «إن الحكومة ركزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون واحترام السيادة الوطنية في كل المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية.