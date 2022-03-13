تونس تبدأ إصلاحات عاجلة للقضاء على فساد الإخوان

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وقالت خلال افتتاح أعمال ندوة «الولاة» المحافظين بالعاصمة التونسية أمس «إنّ الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد، تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحد من البيروقراطية ورقمنة الإدارة إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرّية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة ودفع التصدير.
وأضافت «إن الحكومة ركزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون واحترام السيادة الوطنية في كل المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية.
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