200 قتيل في صفوف الإرهابيين بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية في محافظة «غلغدود» بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد عناصر من الأمن أن العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري غوبدلي التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف «الإرهابيين».

وأشارت الوكالة أن من بين القتلى، قادة وميليشيات أخرى، لافتة إلى أن الجيش الصومالي كان قد أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي.