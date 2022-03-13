200 قتيل في صفوف الإرهابيين بالصومال

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد عناصر من الأمن أن العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري غوبدلي التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف «الإرهابيين».
وأشارت الوكالة أن من بين القتلى، قادة وميليشيات أخرى، لافتة إلى أن الجيش الصومالي كان قد أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي.
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