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200 قتيل في صفوف الإرهابيين بالصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية في محافظة «غلغدود» بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد عناصر من الأمن أن العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري غوبدلي التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف «الإرهابيين».

وأشارت الوكالة أن من بين القتلى، قادة وميليشيات أخرى، لافتة إلى أن الجيش الصومالي كان قد أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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