شكرا لقرائتكم خبر 40 ألف سوري سجلوا للقتال بجانب الروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس، ولفت إلى أن «هؤلاء سيذهبون مقابل إغراءات مالية وامتيازات»، وأوضح أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا.

وأثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسمح للأجانب الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، جدلا واسعا، ولا سيما أنه أتى بالتوازي مع تصريح وزارة الدفاع الروسية بأن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس الانفصالية.

وتزامنت التصريحات مع نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتجنيد سوريين، والبدء بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالقتال إلى الجانب الروسي، حيث يوعد هؤلاء بتسهيلات ورواتب مغرية تصل إلى حد الـ2000 دولار شهريا.

وكان بوتين سبق وأشار إلى أن آلاف السوريين يرغبون في التطوع والتوجه إلى دونباس لمساعدة سكانها، نافيا أن يكون دافعهم حاجتهم إلى المال.

وتناقل رواد الإنترنت فيديو قيل إنه نشر من قبل وزارة الدفاع الروسية، ويظهر فيه ما زعم أنهم مقاتلون سوريون مستعدون للتطوع للقتال في أوكرانيا.

وأثارت محاولات تجنيد سوريين للمشاركة في الحرب بأوكرانيا موجة من الانتقادات التي طالت روسيا والنظام السوري، حيث اعتبر كثيرون أنه من مغبة ذلك جر الشرق الأوسط إلى ساحة الصراع.