أعمال عنف في دارفور تثير قلقا أمميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت البعثة المشتركة لدعم الفترة الانتقالية في السودان عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في جبل مون وحوله بغرب دارفور، شملت إحراق قرى ومقتل العشرات من السودانيين، مما يمثل علامة أخرى من علامات تزايد انعدام الاستقرار في السودان. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس: إنه يشعر بقلق عميق تجاه الموقف، ويدعو السلطات السودانية للعمل الجاد لاستعادة الاستقرار في الإقليم، حاثا الأطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف.



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