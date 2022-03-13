غارات التحالف تدمر آليات الحوثي في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت المعارك بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في عدد من المواقع بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للشرعية، «إن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت هجوما لقوات الحوثي على مواقع عسكرية جنوب مأرب»، وأضاف «المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر جماعة الحوثي».

وأشار الى أنه تم تدمير عدد من الآليات القتالية واستعادة طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما قوات الحوثيين قبل أن تغادر المواقع، وأشار المركز أن المعارك تدور على امتداد جنوب شرق العكد مرورا بالإريلات في قمة البلق الشرقي وفم الفلج وتبة لعيرف وصولا إلى روضة جهم غرب البلق الأوسط.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى جبهات مأرب، وأدى القصف لتدميرها.

وفي جبهة صعدة أسقطت دفاعات الجيش اليمني بمحور رازح في محافظة صعدة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، وقال موقع «سبتمبرنت»، الناطق باسم الجيش «إن الميليشيات أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه المناطق التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية».

وأكد الضابط بالجيش اليمني العقيد ضيف الله اليعري، أن الميليشيات لجأت إلى إطلاق مسيرات محملة بقذائف على خط المواجهات، بعد تلقيها ضربات موجعة على يد قواتنا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى، شب حريق هائل في مخيم المحوى للنازحين بمحافظة مأرب، ووجهت وحدة إدارة النازحين دعوة للمنظمات بسرعة إيجاد مأوى بديل للنازحين الذين احترقت مخيماتهم.

من جانب آخر، كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن مقتل وإصابة 341 مدنيا في تعز خلال العام الماضي بنيران ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح التقرير أن نحو 34 مدنيا بينهم 13 طفلا و6 نساء قتلوا جراء استهدافهم المباشر بمختلف القذائف الثقيلة والمتوسطة، فيما سقط 24 مدنيا بينهم طفلان بالرصاص المباشر، وسقط 14 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأتين بالقنص المباشر من قبل قناصين حوثيين.

وكشف التقرير عن قيام الميليشيات الإرهابية بإعدام 5 مدنيين بينهم طفل واحد وتعذيب مدنيين اثنين حتى الموت، وقتل طفل واحد بقصف طيران مسير.

مشاهدات يمنية:







ميليشيات الحوثي تواصل حملة مصادرة أموال وممتلكات معارضيها بمناطق سيطرتها.



مخيمات النازحين بمأرب تناشد المنظمات المعنية بسرعة التدخل وتحسن وضع المخيمات.



ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية بمناطق سيطرة الميليشيات.



الضحايا المدنيون في تعز: