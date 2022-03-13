شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: يجب تحويل المجلس القومى للسكان لهيئة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت ما يقرب من 22 اجتماع بمعدلات 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هى أكبر تهديد للأمن القومى المصرى، مضيفا: "ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسئول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، والتى ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050 ".

وأضاف الدكتور محمد جزر خلال كلمته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من 22 جهة فى الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لان يكون المجلس القومى للسكان هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء حتى يكون لها قوة القرار والتنفيذ.

شارك فى الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما إدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.