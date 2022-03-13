شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالشيوخ تستكمل دراسة ملف آليات تيسير إجراءات التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، خلال اجتماعها مساء اليوم، اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى، وذلك فى إطار سلسلة جلسات تعقدها اللجنة لدراسة هذا الملف.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنها تدرس ملف دراسة آليات تيسير إجراءات التقاضى من كل جوانبه، وستتطلع على نماذج وتجارب فى بعض الدول للاستفادة منها، وكذلك تدرس ما يتطلبه هذا الملف من إجراءات وقرارات أو تشريعات لإحداث طفرة فيه.

وكانت اللجنة قد أشارت إلى أنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضى من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن آليات التسيير وحلول المشكلات، لتواكب منظومة التقاضى مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التى لم تكن متوفرة من قبل وفى ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت اللجنة أن هذا الملف سيظل مفتوحا وسيتم مناقشة التقرير مرة أخرى من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ فى دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضى وسرعتها.