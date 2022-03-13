شكرا لقرائتكم خبر عن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان: الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القوة البشرية هى أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية موثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذى اعتبرها المشكلة الأم، وهى أكبر المشكلات التى تواجه التنمية.

وأضاف الدكتور عمرو حسن خلال كلمته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك دول بدأت مع مصر فى ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد.

وأكد حسن، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا.

شارك فى الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.