شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى أنيسة حسونة إحدى رائدات العمل الخيرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى الدكتورة أنيسة حسونة إحدى رائدات العمل الخيرى والبرلمانية السابقة، التى توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب بخالص التعازى لأسرة الفقيدة وتلاميذها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

توفيت، اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب السابقة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، فى احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسى.

وأكدت "أنيسة حسونة"، فى حوار لها منذ ايام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الذهبى فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى إلى تمكينها فى كافة القطاعات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها كانت تطالب بذلك، وتابعت:"مكنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتى وتجلس المرأة على منصة القضاء"، لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة.