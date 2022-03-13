شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش التزام الشركات بتوريد الحصص السمادية وتيسير استخراج الكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين، لاستكمال متابعة مدى التزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص السمادية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وآليات توزيعها على زراع مصر بالقرى والمدن بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة متطلبات الموسم الشتوى من الأسمدة.

كما يتناول اجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة التيسيرات المقدمة للزراع لاستخراج الكارت الذكى لصرف الأسمدة.

وكانت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة بمجلس النواب، أوصت بضرورة التزام شركة كيما للأسمدة، بتوريد الكميات المطلوبة منها لوزارة الزراعة والسوق الحر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، كما أوصت اللجنة الشركة بسرعة التعاقد مع شركات نقل لتتمكن من توريد الكمية المطلوبة منها للزراعة.

كما أوصت اللجنة، شركة موبكو للأسمدة بسرعة طرح نسبة الـ10% من إنتاجها، بالسوق المحلى، حتى تتمكن من الحصول على الشهادة التي تسمح لها بالتصدير خارج البلاد.