النائب أحمد فتحى يطالب بتعاون المجتمع المدنى والوزارات لحل أزمة زيادة السكان

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة التضامن بمجلس النواب مهتمة بالقضية السكانية وخاصة دور المجتمع المدنى، مضيفا أن الرئيس السيسى أطلق عام 2022 عاما للمجتمع المدنى فى مصر، لذلك لابد أن ننظر إلى الدور الكبير الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى والنظر إلى تعاون الوزارات مع المجتمع المدنى بشأن تقليل الزيادة السكانية.

وشدد أحمد فتحى خلال كلمة له فى الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، على ضرورة التعاون والترابط بين مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات ومؤسسات الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات مجتمع مدنى تعمل فى ملف تنمية الأسرة وتوعية الشباب.

وأشارت نجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة إلى أن المجتمع المدنى يعمل منذ عقود طويلة على مشكلة الزيادة السكانية سواء من خلال التوعية والعديد من البرامج، موضحة أننا بحاجة إلى إطار تشريعى يجرم زواج القاصرات والابتزاز الإلكترونى والعنف الأسرى ويخدم على إطار العمل المجتمعى.

ولفتت نجوى إبراهيم إلى أننا بحاجة إلى حالة تكاملية ما بين الموارد الموجودة والسياسيات والتشريعات والمجتمع المدنى.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

يشارك فى الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، والنائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادى مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.