شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ" بصالون التنسيقية: الزيادة السكانية تبتلع كل جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشكلة السكانية أكبر تهديد للأمن القومى المصرى، موضحا أنه بما أن الإرهاب انحصر أصبحت القضية السكانية هى على السطح ولابد أن يصل إلى كل مواطن مصرى جرس الإنذار.

وأضاف محمد جزر خلال كلمة له فى الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، أن عجلة التنمية تسير بسرعة الا أن الزيادة السكانية تبتلع كل هذه الجهود، مشيرا إلى أنه لدينا فرصة وهى أن الإرادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية مهتمة بهذا الملف، وأنه لو أننا لم نغتنم هذه الفرصة ستظل القضية السكانية مسيطرة على الوضع.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

يشارك فى الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، والنائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادى مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.