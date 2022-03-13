شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن خلال صالون التنسيقية: مشروع تنمية الأسرة فرصة تاريخية لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن السكان من عناصر القوة الشاملة، لكن هذا المبدأ ليس مطلقا ومشروط ألا تتجاوز الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة وألا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

وأضافت عمرو حسن خلال كلمة له في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، أن الزيادة السكانية هي المشكلة الأم، مشيرا الى أننا بحاجة إلى تكاتف جميع الجهات لغلق ذلك الملف، لأن الزيادة السكانية تؤثر على الملفات الأخرى، مؤكدا أن المشروع القومى لتنمية الأسرة فرصة تاريخية لغلق ملف الزيادة السكانية.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.