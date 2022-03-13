شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الديموجرافى خلال صالون التنسيقية: لدينا نمو سكانى تتزايد معدلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن ملف السكان أحد الملفات المهمة لأى دولة، مضيفة أنه قد يكون ثروة و قد يكون مشكلة، وأن المشكلة السكانية في مصر لها أكثر من بعد و ليس مجرد زيادة سكانية.

وأضافت أميرة تواضروس خلال كلمة لها في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، أن النمو السكانى يسير بمعدلات أسرع من قدرة الدولة على توفير موارد جديدة و أسرع من النمو الاقتصادى، مشيرة الى أنه حتى يشعر المواطن بفرق في مستوى المعيشة و التنمية فعلى الأقل أن تكون معدلات النمو الاقتصادى ثلاث أضعاف معدلات النمو السكانى.

وتابعت: "لدينا نمو سكانى معدلاته مرتفعة و تتزايد، وخصائص السكان تعانى من حالة من التدنى، تدنى الخصائص السكانية سببه الزيادة السكانية، البعد الثالث للمشكلة السكانية في مصر هي سوء التوزيع، هناك أبعاد كثيرة جعلت ملف السكان يعانى من بعض المشكلات".

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً، بعد قليل، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسوف يُعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.