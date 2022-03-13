شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد صالونا نقاشيا حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً، بعد قليل، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسوف يُعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.