رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة، بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، ومحمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة، ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الجامعة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لرئيس اتحاد الطلاب الطالب زياد عبدالسلام، أعرب فيها عن سعادته بثقة رئيس الجامعة وزملاءه من الطلاب، في الاتحاد الجديد.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات، لتفعيل التبادل الطلابي بين الجامعات المختلفة ليس فقط في مجال الأنشطة بل في كافة المجالات، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته بطلاب الجامعة الذين كان لهم تواجد كبير في كافة المحافل هذا العام وحصدوا العديد من الجوائز في كافة المسابقات، مطالبا اتحاد طلاب الجامعة بوضع الجامعة في المكانة التي تليق باسم الأقصر العالمي.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد محجوب، اتحاد طلاب الجامعة، على نجاهم في كسب ثقة زملائهم، مطالبا المجلس الجديد بأن يكون على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الهدف من اتحاد الطلاب هو تكوين قيادات ناشئة تستطيع قيادة زمام الأمور، أثناء دراستهم في الجامعة وبعد التخرج أيضا.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالطلاب الذين يمثلون جامعة الأقصر خير تمثيل في كافة المحافل والمسابقات والأنشطة، ويحصدون العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، موضحًا أن هذا الاتحاد يعتبر قناة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب من أجل خدمة كافة الطلاب.

وأكد أن هذه الانتخابات أفرزت نخبة من خيرة شباب الجامعة خلقا وعلما، مطالبا بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة التى لها كل الدعم.

وتخلل الحفل فقرات شعرية وغنائية ومسرحية وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وفي الختام كرم رئيس الجامعة، كلا من الدكتور محمود الجبلاوي، والدكتورة فاطمة يوسف، والدكتورة إيمان رجب، المشرفين على مشاركة طلاب الجامعة في حفل افتتاح طريق الكباش، كما تم تكريم عدد من الطلاب المشاركين في فعاليات الافتتاح.