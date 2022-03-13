العراق يستدعي السفير الإيراني على خلفية هجوم أربيل

ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جُمهوريَّة العراق"، مضيفةً أنها استدعت "عصر اليوم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى جُمهوريَّة العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيَّة على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق".
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