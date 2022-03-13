إجلاء 140 ألف مدني من مناطق العمليات في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 8:48 مساءً

قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق العمليات في البلاد.

وأضافت فيريشوك أن قافلة إغاثة إنسانية أخفقت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

وقالت “توقفت القافلة في مدينة بيرديانسك (التي تحتلها القوات الروسية) وستحاول غدا من جديد الوصول إلى ماريوبول”.

الدفاع الروسية تُعلن حصيلة عمليتها العسكرية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيانٍ صحفي: “إنّ الطيران والدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة من طراز “Su-24″ و11 طائرة بدون طيار أوكرانية”.

وأضاف كوناشينكوف: “أنّ الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية من طراز Su-24 و11 طائرة مسيرة، كما أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات المسيرة التابعة لروسيا، 46 مركزاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية”، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).

وتابع: “إنّ القوات المسلحة الروسية وفي سياق العمليات فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا، ووصل مستوى التقدم خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 9 كيلومترات”.

واختتم حديثه بالقول: “إنّه خلال العملية الخاصة، تمكنت القوات المسلحة الروسية من تدمير 3736 مقراً ومركزاً للبنى التحتية العسكرية لأوكرانيا”.