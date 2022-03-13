وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع بلينكن وقف عدوان روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حول آخر تطورات الأزمة الأوكارنية.

وأضاف خلال تغريدة له على موقع تويتر “كلانا متفق على أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لوقف العدوان الروسي ومحاسبة روسيا على جرائمها

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال، الأحد، إن توسع روسيا في الهجمات لتشمل أهدافا جديدة في أوكرانيا بالقرب من حدود بولندا يعكس إحباطها المتزايد بشأن وتيرة الغزو.

وأضاف سوليفان أن واشنطن لا تعتزم نشر قوات عسكرية أمريكية في أوكرانيا لكنها ستدافع عن “كل شبر” من أراضي حلف شمال الأطلسي، وتعزز مساعداتها للمقاتلين الأوكرانيين بما في ذلك من خلال توفير أسلحة مضادة للطائرات.

من جهته، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إنه يعتقد بإمكانية إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة، إذ إن الجانب الروسي أصبح بنّاء بشكل أكبر.

وقال بودولياك إن التسوية السياسية مع روسيا مطروحة على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق مع موسكو يجب أن يشمل وقف الحرب وسرعة انسحاب القوات الروسية. ورجح تحقيق بعض النتائج في المفاوضات في غضون أيام.