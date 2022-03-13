صور.. ظهور نادر لرئيس أوكرانيا لزيارة مصابي الحرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - في ظهور نادر، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بزيارة ضباط وجنود الجيش المصابين جراء العمليات العسكرية الروسية.

وخلال الزيارة ، والتي ربما تحمل مجموعة من رسائل أبرزها الرد على أن زيلينسكي غادر أوكرانيا، قام الرئيس الأوكراني بالتقاط الصور مع عناصر الجيش.

واستمع الرئيس الأوكراني إلى الأطباء المعالجين لأفراد الجيش بشأن حالة المصابين، فيما قام بالتقاط صور سلفي مع الجرحى.

ويأتي هذا الظهور المفاجئ للرئيس الأوكراني وسط استمرار العمليات العسكرية وموائد التفاوض من أجل وقف هذه الحرب.



كما يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها ستواصل هجماتها على المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

وقالت في بيان، إن منشأة يافوريف كانت تستخدم لتخزين عتاد عسكري تلقته أوكرانيا من دول خارجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشنكوف، قائلا: “نتيجة هذه الضربة، تم القضاء على ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية”.

وجاء الإعلان الروسي متزامنا مع إعلان أوكرانيا رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد أصدقاء روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إنه: “رفعنا قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تساعد روسيا في هجومها علينا”.

وحذرت أمريكا الأحد، روسيا من خطورة استخدام أسلحة دمار شامل خلال العمليات العسكرية الأوكرانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن استخدام روسيا أسلحة دمار شامل سيكون “خطأ إضافيا صادما” يتجاوزه الرئيس فلاديمير بوتين في التعدي على القانون الدولي.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيفعل المادة الخامسة ويدفع بقوته الكاملة إن أطلقت روسيا رصاصة واحدة على منطقة تابعة له.

وكشف أن واشنطن تتشاور مع الحلفاء وتتواصل مباشرة مع روسيا لتحذيرها من استخدام الأسلحة الكيماوية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن مدربين أجانب “يعملون” في القاعدة العسكرية قرب لفيف التي قصفتها روسيا ليل السبت الأحد، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود البولندية.