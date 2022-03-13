شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاب فلسطيني معتقل يتمكن من الإفلات والهروب من قبضة جنود الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب شاب فلسطيني من قبضة جنود الاحتلال.

ويظهر الفيديو، قيام جنديين من جنود الاحتلال اعتقلا شابًا فلسطينيًا بينما كان بعض المتظاهرين يطاردونهم.

ووسط إطلاق الألعاب النارية عليهم وشعورهم بحالة من الرعب تمكن الشاب الفلسطيني من الإفلات منهم والهروب بعيدًا.