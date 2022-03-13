شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يفاجيء الجميع بزيارة الجنود الجرحى في مستشفيات كييف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وسائل إعلام مختلفة، فيديو من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لجنوده المصابين في مستشفيات “كييف” جراء الحرب مع روسيا. وعرضت قناة الحدث، فيديو من زيارة الرئيس الاوكراني، لمستشفي في كييف للاطمئنان على جرحي الحرب الروسية الأوكرانية. وحرص الرئيس الأوكراني على تقديم الهدايا التذكارية للمرضى والمصابين . وظهر الرئيس الاوكراني وهو يداعب المرضى وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم . وتأتي هذه الزيارة بشكل فاجأ الجميع، خاصة في ظل الحرب والقصف المتواصل للجيش الأوكراني على العاصمة، ووضع “زيلينسكي” على قائمة الاغتيالات.

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