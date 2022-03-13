شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: إعادة التيار الكهربائي بالكامل لمحطة «تشيرنوبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد التيار الكهربائي مرة أخرى بالكامل إلى محطة تشيرنوبل النووية السابقة في أوكرانيا وذلك حسبما ذكرت شركة "انرهواتوم" المشغلة للمحطة على موقع تليجرام مساء اليوم الأحد.

وقالت الشركة:" تمكن اليوم علماؤنا النوويون وفنيو الكهرباء من إعادة إمداد الكهرباء إلى محطة الطاقة النووية تشيرنوبل التي استولى عليها المحتلون الروس"، وهكذا عادت أنظمة تبريد قضبان الوقود النووي في المحطة للعمل بشكل طبيعي ولم تعد تعتمد على مصدر طارئ للطاقة الكهربائية.

كان التيار الكهربائي انقطع يوم الأربعاء الماضي عن المحطة التي تحتلها وحدات روسية حيث أعلن الجانب الأوكراني آنذاك عن تعرض خطوط الكهرباء لأضرار جراء القصف. وفي المقابل حملت روسيا مسؤولية ما حدث على من تطلق عليهم وصف "القوميين" الأوكرانيين.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مساء أول أمس الجمعة عن نجاح فنيين في إصلاح خطوط الكهرباء بشكل جزئي.

كان حادث نووي مدمر وقع في المحطة في عام 1986 ولا تزال هناك نفايات مشعة مخزنة في المحطة حتى اليوم.