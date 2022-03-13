توضيح للحشد بشأن قصف أربيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، توضيحاً بشأن ما تم تداوله من تصريح حول قصف أربيل فجر اليوم.

وقال الهيئة في بيان، إنه "لا يوجد متحدث باسمها او باسم (محور الشمال) وان ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قصف أربيل لم يصدر من الهيئة".

وكانت وسائل اعلام نقلت عن مسؤول في محور الشمال في الحشد الشعبي قوله، إن قصف أربيل بالصواريخ رد طبيعي من ايران على مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري في سوريا.



وتعرضت اربيل فجر اليوم الاحد الى قصف صاروخي، وبعد ساعات تبنى الحرس الثوري في ايران القصف، عازياً ذلك الى استهدف "مركز اسرائيلي".