الحرس الثوري الإيراني يعلن مسئوليته عن استهداف مركز إستراتيجي إسرائيلي شمالي العراق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسئوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة الماضية عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، مشيراً إلى أن القصف طال موقعاً تابعاً لإسرائيل هناك.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع له اليوم، إنه شن ضربات بـ"صواريخ قوية ودقيقة" على "المركز الاستراتيجي للتآمر وجرائم الصهاينة" في أربيل.

وأكد الحرس الثوري أن الهجوم نفذ عقب "الجرائم الأخيرة" لإسرائيل وإعلان طهران السابق عن "عدم ترك جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم دون رد".

ووجه الحرس الثوري في بيانه تحذيراً لإسرائيل من أن "تكرار أي جريمة أو سوء تصرف سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

كما طمأن الحرس الثوري الإيرانيين بأن "أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الايرانية"، متعهداً بعدم السماح لأحد بتهديده.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أن الهجوم تم تنفيذه بـ 12 صاروخاً باليستياً بعيد المدى من خارج حدود البلاد صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.