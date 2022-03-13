شكرا لقرائتكم خبر عن «والي».. أخطر قناصي العالم يواجه الروس في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

انضم إلى القتال في أوكرانيا؛ ضمن الـ “فيلق دولي” الذي دعا إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ضم متطوعين من جميع أنحاء العالم.

إنه القناص “والي” من المحاربين الكنديين القدامى، والذي يُعتبر من نخبة الفوج الملكي الـ22 التابع للجيش الكندي.

وذكر موقع “إنديا توداي” أن والي يُعتبر من “أخطر القنّاصين في العالم، لأنه يستطيع تحقيق 40 إصابة قاتلة في يوم واحد”.

وبالفعل، استقطبت كييف أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي من 52 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، وفنلندا، وبريطانيا، وجورجيا، والسويد، والتشيك، وفرنسا، وبلجيكا، وبيلاروسيا.

ومن قبل قدم والي المساعدة بمهاراته القتالية، في أفغانستان مع القوات المسلحة الكندية في عامي 2009 و2011. وهناك اكتسب الاسم “Wali” الذي يعني “الحامي”.

كما انضمّ قبل سنوات إلى القوات الكردية لقتال “تنظيم الدولة” في شمال العراق.

وعن انضمامه للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، قال والي: “يجب تقديم المساعدة للأوكرانيين، الذين يتعرضون للقصف لمجرد أنهم يريدون أن يكونوا أوروبيين لا روسًا”.