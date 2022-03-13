شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة.. الصين تفرض حجرًا على 17 مليون وتغلق مدارس بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت السلطات الصينية، حجرًا منزليًا على سكان مدينة شنجن، البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا.

كما أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرًا في كثير من المدن الشمالية الشرقية.

يأتي هذا في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفش محلية للمتحورتين “أوميكرون” و”دلتا”.

وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة التي تؤوي عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت، من السكان لزوم منازلهم بمواجهة تفشي الإصابات بأوميكرون.

وسجلت الصين الأحد 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19، في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير2020.

فيما تسارع السلطات إلى تطويق بؤر التفشي من خلال فرض إغلاق في المناطق المعنية.