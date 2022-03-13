شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تنازل والدهم .. الإعدام لقاتل شقيقته داخل العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام في البلاد.

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام قاتل شقيقته في مستشفى مبارك، في الواقعة الشهيرة التي تم تصويرها بالجرم المشهود.

كما قضت بالحبس المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى.

والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين ولم تأخذ به.

وتعود تفاصيل الواقعة، لشهر سبتمبر العام الماضي، حيث شهد قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير بالكويت جريمة قتل بشعة.

أقدم الأخ على قتل شقيقته في العقد الثالث من عمرها، الذي تمكن من اقتحام غرفة العناية حيث ترقد المجني عليها وأطلق عليها النار.

وذلك بعد أن تعرضت المجني عليها لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين من استكمال شقيقها الثاني قتلها بالقرب من منزلها في منطقة سلوى.

فبعد فشل شقيقها الأكبر من قتلها توجه شقيقها الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وقتلها.