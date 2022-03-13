جرائم مضافة للميليشا .. الحوثيون يهجرون مئات المواطنين قسريا من الحديدة

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جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
شهدت الساعات الماضية جريمة متكاملة بحق أبناء مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة؛ حيث قامت مليشيا الحوثي الارهابية بتهجير مئات المواطنين قسريا من مساكنهم لتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وأجبرت المليشيا أكثر من 90 أسرة تضم مئات الافراد، على النزوح القسري من مساكنها، في قريتي بني شعيب، وخلوف، غربي مديرية الجراحي.
وفتحت المليشيا معبرا جديدا لتسلكه عناصرها نحو القريتين بعد أن أغرقت الطرق الأولى بالألغام، بينما حولت منازل المهجرين الى ثكنات عسكرية، وتحصينات قتالية.
وسبق للمليشيا ان نفذت ذات آلية زراعة الالغام في الطرقات وحول المنازل وآبار المياه والمراعي، في مناطق متعددة بمحافظات الحديدة والضالع وحجة والجوف والبيضاء.
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