كييف تكشف معلومات جديدة تخص 'محطة تشرنوبيل'

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية، الاحد، عن معلومات جديدة تخص "محطة تشرنوبيل".



وقالت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية، إنه "انتهاء أعمال الصيانة في محطة تشرنوبيل واستئناف تزويدها بالكهرباء".

وفي اليوم الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشرنوبيل حيث وقع في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.