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سان جيرمان.. طلب اخير من مبابي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-13 | 18:22

سان جيرمان.. طلب اخير من مبابي

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لا يزال نادي باريس سان جيرمان يحاول إقناع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، بتجديد عقده في حديقة الأمراء.
وينتهي عقد مبابي مع باريس، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد بتوصل اللاعب لاتفاق مع .

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "سان جيرمان يتطلع لتجديد عقد مبابي، لمدة موسم واحد على أقل تقدير".


واضافت الصحيفة، أن "ملاك نادي العاصمة الفرنسي في قطر، يودون أن يخوض مبابي بطولة كأس العالم المقبلة بالدوحة، كلاعب في صفوف سان جيرمان وليس ريال مدريد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ريال مدريد بات قريبًا جدًا من إنهاء التعاقد مع مبابي، حيث قدم له راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تقدر بحوالي 60 - 80 مليون يورو".

وودع باريس سان جيرمان بطولة من دور الـ16 أمام ريال مدريد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مبابي يفكر في أن الميرنجي هو الأفضل بالنسبة له.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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