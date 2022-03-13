انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل 180 أجنبياً غربي أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن مقتل 180 مقاتلاً أجنبياً غربي أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه "تم قتل مرتزقة أجانب في ضربات جوية في أوكرانيا".
وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.
وأكدت "مقتل 180 مقاتلاً أجنبياً إثر الضربات التي استهدفت مراكز عسكرية في لفيف غربي أوكرانيا".
وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.