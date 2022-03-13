روسيا تعلن مقتل 180 أجنبياً غربي أوكرانيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه "تم قتل مرتزقة أجانب في ضربات جوية في أوكرانيا".

وأكدت "مقتل 180 مقاتلاً أجنبياً إثر الضربات التي استهدفت مراكز عسكرية في لفيف غربي أوكرانيا".

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.

