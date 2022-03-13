ظهر جثمانها بمحطة مصر.. كشف غموض اختفاء طفلة بني مزار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

عُثر، اليوم الأحد، على جثمان طفلة (3 سنوات) داخل حقيبة في محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، كان قد أبلغ باختفائها قبل 5 أيام في قرية القيس بمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا.

بدأت الواقعة يوم الثلاثاء الماضي عندما حرّر "أيمن. م. أ" أحد أهالي قرية القيس، محضرًا داخل مركز شرطة بني مزار، بتغيب طفلته "دينا" صاحبة الـ 3 سنوات.

وقد استمرت الجهود الأمنية للبحث عن الطفلة. بينما نشر أهالي بيناتها عبر صفحات موقع التواصل "فيسبوك"، إلى أن وردت معلومات من مديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان يشتبه أنها يعود للطفلة المختفية داخل حقيبة بمحطة قطارات رمسيس. وقد تعرفت الأسرة على جثمان الطفلة.