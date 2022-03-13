الدفاع الروسية تعلن سيطرتها بشكل كامل على مدينة أوكرانية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها "سيطرت بشكل كامل" على مدينة "بوباسنايا" في لوهانسك الأوكرانية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد أنه إذا أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فإن الحلف سيرد عليها.

ووقعت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات عدة على روسيا في مجالات اقتصادية ورياضية وسياسية، بعد إعلانها شن عملية عسكرية على أوكرانيا الشهر الماضي.

وقالت وكالة المخابرات الأوكرانية إن سبعة من سكان قرية شرق كييف قتلوا في إطلاق نار خلال إجلائهم، وألقت باللائمة على القوات الروسية في مقتلهم.