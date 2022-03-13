روسيا تؤكد قصف مركز لتدريب الأجانب ومقتل 180 من "المرتزقة"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قصفت مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتلت 180 ممن وصفتهم بـ"المرتزقة" ودمرت مجموعة من الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة التدريب العسكرية في يافوروفسكي" قرب لفوف.

وأضاف: "في صباح يوم 13 مارس، هاجمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، وفي هذه المنشآت، نشر نظام كييف نقطة للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية".

وتابع: "نتيجة الضربة، تم قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية.. سنستمر في عملية تحييد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا".