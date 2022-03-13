البنتاغون يكشف هدف روسيا من الهجوم على قاعدة يافوريف غربي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 6:15 مساءً

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الأحد، وجود قوات أميركية في القاعدة العسكرية في يافوريف، غربي أوكرانيا، التي قصفتها القوات الروسية ليلا، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة “أيه بي سي” إن “القوات الأميركية تركت القاعدة العسكرية في يافوريف قبل أسابيع عدة”.

واعتبر كيربي أن “وصول القصف الروسي إلى قاعدة عسكرية في يافوريف بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية يشير إلى توسيع روسيا لأهدافها”.

غير أنه أشار إلى أن هذا الهجوم “يعكس إحباطا بسبب عدم إحراز قواته لتقدم على الأرض”.

وكان كيربي قد أكد وجود مشاكل معنوية لدى القوات الروسية وأخرى في الإمداد لا سيما التزود بالوقود إلى جانب مواجهتهم مقاومة شديدة.

ودفع تباطؤ الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا القوات الروسية لتشديد ضغوطها على كييف وقصف مواقع مدنية في مدن أخرى.

وقُتل 35 شخصا وأصيب 134 في الضربات الروسية التي استهدفت القاعدة العسكرية الأوكرانية القريبة من الحدود البولندية، الأحد، وفق حصيلة جديدة أعلنها حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي.

وكان قد أعلن في حصيلة أولية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين في الضربات على القاعدة الواقعة في يافوريف على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمال غرب لفيف وحوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع بولندا.

وقد خدمت القاعدة في السنوات الأخيرة كميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.