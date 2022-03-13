واشنطن: الناتو سيرد على أي رصاصة روسية تصيب أراضيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 5:53 مساءً

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ، جيك سوليفان ، إن روسيا ستواجه رداً من الناتو إذا عبرت أي من هجماتها في أوكرانيا الحدود وضربت أياً أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وكانت صواريخ روسية قد ضربت، الأحد قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود الغربية لأوكرانيا مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.

وأضاف سوليفان في حديث مع شبكة سي بي إس نيوز أن الرئيس جو بايدن “كان واضحًا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو وهذا يعني كل شبر.”

كما أكد بأن شن هجوم عسكري على أراضي الناتو من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5. وهذا يتطلب من الدول الأخرى في الناتو الدفاع عن الدولة التي تعرضت للهجوم. يقول سوليفان: “سنستخدم القوة الكاملة لتحالف الناتو في الرد”.

وحذر سوليفان من أن الناتو سيرد على أي رصاصة روسية تصيب أراضي الناتو ولو بشكل عرضي.

وفي سياق متصل، أعرب جيك سوليفان، الأحد، عن قلق بلاده من قيام روسيا بهجمات كيماوية ضد أوكرانيا وإلقاء اللوم على آخرين”.

وردا على تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام القوة النووية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي: “نحن لا نقوم بأي تغيير في وضعية دفاعاتنا النووية لكننا نتابع التطورات يوميا”.

وفيما يتعلق بالدعم الصيني لروسيا،حذر سوليفان الصين من خرق العقوبات المفروضة على موسكو وتعويضها عن خسائرها بسبب إقدامها على غزو أوكرانيا.