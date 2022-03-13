إسرائيل تدعو روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، روسيا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الصراع عن طريق طاولة المفاوضات.

وقال في ختام لقائه مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، قال لابيد: “مثل رومانيا، تدين إسرائيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إنها بدون مبرر، وندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار وهجماتها، وحل هذا الصراع عن طريق طاولة المفاوضات “.

وأضاف لابيد: “ستفعل إسرائيل ما بوسعها للمساعدة في التوصل إلى حل سلمي. نحن نعمل بالتنسيق الكامل مع حليفتنا، الولايات المتحدة، ومع شركائنا الأوروبيين من أجل محاولة إنهاء هذه المأساة العنيفة في أسرع وقت ممكن”.

وكان لابيد وصل مساء االسبت إلى العاصمة الرومانية بوخارست في جولة تقوده لاحقا إلى سلوفاكيا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان ” إن لابيد عقد أيضا مباحثات مع رئيس الوزراء تشيوتشي حول الوضع في أوروبا ومسألة التعامل مع اللاجئين.

وقال لابيد: “تعمل الحكومة الرومانية معنا عن كثب وكانت مفيدة للغاية في إنقاذ العديد من الأرواح، بينهم أطفال يهود من دار للأيتام في أوديسا، أطفال مصابين بالسرطان تم إرسالهم إلى إسرائيل لتلقي العلاج، وآلاف اللاجئين الذين فروا عبر معبر سيريت .. تم إنقاذ حياتهم من خلال التعاون بيننا”.

وأضاف البيان في ختام لقاء لابيد مع رئيس الوزراء الروماني، أن اللقاء تناول الوضع في أوكرانيا وتأثيره على رومانيا.

وأضافت: “ناقش البلدان وضع اللاجئين على الحدود والمساعدات الانسانية لإسرائيل ورومانيا”.

ولاحقا غادر لابيد في جولة في أحد مراكز اللاجئين التابعة للوكالة اليهودية في بوخارست، ومنه إلى معبر سيريت الحدودي، حيث تمركز موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية لمساعدة اللاجئين على الهروب منذ اليوم الأول تقريبًا من القتال .