شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إطلاق رصاصة روسية واحدة على الناتو ستولد حربًا وتتوعد بالرد على قتل الصحفي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إطلاق روسيا رصاصة واحدة على أي دولة في الناتو ستولد ردا عنيفا.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، التالي:
– سنرد بكل قوة على أي استهداف روسي للناتو
– استخدام روسيا للكيماوي هو تجاوز لخط جديد في القانون الدولي
– ننسق مع الحلفاء بشأن إمكانية استخدام روسيا للسلاح الكيماوي
– حذرنا روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية
– نتشاور مع بغداد وأربيل لتأمين دفاعات صاروخية
– ندين بشدة هجوم إيران الصاروخي على أربيل
– سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: إطلاق رصاصة روسية واحدة على الناتو ستولد حربًا وتتوعد بالرد على قتل الصحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.