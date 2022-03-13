شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إطلاق رصاصة روسية واحدة على الناتو ستولد حربًا وتتوعد بالرد على قتل الصحفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إطلاق روسيا رصاصة واحدة على أي دولة في الناتو ستولد ردا عنيفا.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، التالي:

– سنرد بكل قوة على أي استهداف روسي للناتو

– استخدام روسيا للكيماوي هو تجاوز لخط جديد في القانون الدولي

– ننسق مع الحلفاء بشأن إمكانية استخدام روسيا للسلاح الكيماوي

– حذرنا روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية

– نتشاور مع بغداد وأربيل لتأمين دفاعات صاروخية

– ندين بشدة هجوم إيران الصاروخي على أربيل

– سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي