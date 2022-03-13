شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مقاتل من دولة عربية يسجلون للقتال مع روسيا ضد أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد حديث الرئيس الروسي عن موافقته على طلب وزير دفاعه بالاستجابة لطلب 12 ألف مقاتل من الشرق الأوسط للانضمام إليهم للقتال في أوكرانيا.

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس.

ولفت إلى أن “هؤلاء سيذهبون مقابل إغراءات مالية وامتيازات”.

وأوضح أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخرا بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا.