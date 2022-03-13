شكرا لقرائتكم خبر عن “فيسبوك” يحظر نائبة أوروبية بعدما ارتكبت هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قيد موقع “فيسبوك” إمكانية الوصول للنائبة الإيطالية فرانشيسكا دوناتو إلى حسابها على الموقع الأمريكي؛ وذلك بسبب أنها صوتت ضد فرض عقوبات على روسيا.

وأكدت دوناتو، أن فريقها المعني بالعلاقات العامة أبلغها بحذف صفحتها (ولديها أكثر من 143 ألف متابع) دون سابق الإنذار من قبل شركة “ميتا” المشغلة لموقع “فيسبوك”.

وذكّرت النائبة بأن هذا القرار يأتي عقب تصويتها، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، ضد فرض عقوبات على روسيا، وبعد أن انتقدت “نهج الحكومة الرامي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا”.

وشددت دوناتو على أنها لم تتوقع أن تحاول إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي “إسكات نائب برلماني منتخب ديمقراطيا ومرشح لمنصب عمدة خامس أكبر مدن إيطاليا”.

داعية متابعيها إلى “استخلاص استنتاجات” من هذا التطور، وتعهدت بأنها لن تتوقف عن طرح مواقفها إزاء ما يجري علنا.