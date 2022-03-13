شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. المفاوض الروسي مع أوكرانيا: الأمير محمد بن سلمان زعيم قوي ومستقل في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تحدث عضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، عن علاقة روسيا بالمملكة. وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، زعيم قوي ومستقل في المنطقة. وأضاف في حواره مع قناة “روسيا اليوم”، أن : “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد هو زعيم قوي يروج بحكمة وبشكل متسارع مصالح المملكة وهو شخصية معاصرة للغاية”. وتابع :” نرى كيف تكتسب المملكة مميزات حديثه بفضله، حيث استعادت المملكة دورها الريادي في المنطقة”. وأوضح أن ذلك ساهم في إزالة التوتر الاصطناعي في هذه المنطقة وجلب الاستقرار والرفاهية إليها. وشدد على أن “: ولي العهد هو زعيم قوى ومستقل في المنطقة”. وعن علاقة روسيا بالملمكة، قال: “وبالنسبة لروسيا يعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان شركاء استراتيجيين لنا”.

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