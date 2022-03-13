شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الحكومة البريطانية تدفع 350 إسترلينياً لمن يوفر عقاراً للأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدفع مالا للسكان لفتح منازلهم أمام الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

وتتحرك الحكومة البريطانية لتهدئة الغضب من طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة اليوم الأحد، إن البرنامج الجديد المعروف باسم "منازل لأوكرانيا" سيسمح للاجئين الفارين من الحرب بالقدوم إلى بريطانيا حتى وإن لم يكن لديهم أقارب فيها.

وستدفع بريطانيا 350 جنيها إسترلينيا (456 دولارا) شهريا لمن يستطيع توفير غرفة أو عقار زائد عن احتياجاته للاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل.