قتل زوجته وطفلتيه حرقًا.. تفاصيل الحكم على عاطل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أحالت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأحد أوراق قضية المتهم بقتل زوجته وابنتيه حرقًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

تعود بداية الواقعة إلأى تلقي مدير أمن بني سويف إخطارًا بمصرع 3 أشخاص "أم وطفلتيها" حرقًا، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن المتهم "أ.م.ح"، 51 عامًا، عاطل، مقيم أمام المستشفى الجامعي بمدينة بني سويف، أشعل النيران في زوجته "آ.ق.س" 48 عامًا، وابنتيه، "ف"، و"أ" عقب سكب البنزين عليهن أثناء نومهن، في نهاية أغسطس من العام الماضي، لرغبته في طردهن من الشقة السكنية التي يقطن بها ليبيعها، وأدعى نشوب حريق في الشقة ناجم عن ماس كهربائي.

أثبتت تحريات المباحث كذب إدعاء المتهم بوقوع حريق، وأنه من أشعل النار عمدًا في زوجته وطفلتيه ليبيع الشقة، وبعرض المتهم للنيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم ذكره.